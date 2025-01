Servizio Civile Universale: fino al 18 febbraio è possibile candidarsi al programma “Io non rischio 365”

MeteoWeb

Manca meno di un mese alla scadenza del nuovo bando di partecipazione al Servizio civile universale promossa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Il Dipartimento della Protezione Civile partecipa per il terzo anno consecutivo con il programma “Io non rischio 365: buone pratiche di protezione civile 3”, un’iniziativa promossa da Anpas insieme al Dipartimento della Protezione Civile e Fondazione Cima, che in questa edizione si arricchisce della collaborazione del CSV-Centro di Servizio per il Volontariato Lazio.

Per partecipare alle selezioni è necessario presentare la domanda per uno solo dei progetti promossi entro le ore 14 del 18 febbraio 2025 tramite la piattaforma dedicata: https://domandaonline.serviziocivile.it

39 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni avranno l’opportunità di scegliere uno dei quattro progetti offerti dal programma e di seguire da vicino, per 12 mesi, le attività di previsione, prevenzione e monitoraggio del territorio nazionale e le azioni messe in campo dalle componenti e dalle strutture operative in caso di emergenza, partecipando attivamente anche a iniziative di sensibilizzazione della popolazione sul tema della riduzione del rischio.

I progetti promossi sono:

“ Io non rischio 365: la comunicazione 3 ” saranno selezionati 8 volontari, 6 da impiegare nelle due sedi del Dipartimento a Roma e 2 presso la Fondazione Cima a Savona, che contribuiranno all’elaborazione di nuove strategie di comunicazione per diffondere le buone pratiche di protezione civile soprattutto tra le nuove generazioni.

” saranno selezionati 8 volontari, 6 da impiegare nelle due sedi del Dipartimento a Roma e 2 presso la Fondazione Cima a Savona, che contribuiranno all’elaborazione di nuove strategie di comunicazione per diffondere le buone pratiche di protezione civile soprattutto tra le nuove generazioni. “ Io non rischio 365: il volontariato 3 ” è rivolto a 9 ragazzi e ragazze da impiegare in alcune sedi toscane di Anpas per collaborare alle attività di diffusione della cultura della prevenzione e della conoscenza dei rischi naturali che interessano il territorio.

” è rivolto a 9 ragazzi e ragazze da impiegare in alcune sedi toscane di Anpas per collaborare alle attività di diffusione della cultura della prevenzione e della conoscenza dei rischi naturali che interessano il territorio. “ Io non rischio 365: la popolazione 3 ” prevede la selezione di 8 volontari da inserire nelle attività di informazione alla popolazione e pianificazione partecipata in diversi comuni dell’Abruzzo.

” prevede la selezione di 8 volontari da inserire nelle attività di informazione alla popolazione e pianificazione partecipata in diversi comuni dell’Abruzzo. “Nel Lazio… Io non rischio” è il nuovo progetto promosso da CSV Lazio che punta a coinvolgere 14 giovani in iniziative di protezione civile a sostegno del territorio.

