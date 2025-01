Siccità Sicilia, Schifani: “momento di apparente serenità dopo piogge copiose”

MeteoWeb

In questo momento, sul fronte dell’emergenza idrica, in Sicilia “stiamo vivendo un momento di apparente serenità perché copiose precipitazioni hanno riempito gli invasi in quantità pari rispetto a quella di un anno fa nello stesso periodo“. Lo afferma il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera. “Sono sereno ma resta la massima attenzione sul tema”, ha precisato Schifani.

Il Presidente ha poi passato in rassegna le attività messe in campo per la mitigazione del rischio siccità: “abbiamo ridotto i prelievi dalle dighe, realizzato una consistente quantità di pozzi e lavorato per ridurre la dispersione di acqua dosando bene le erogazioni. Continueremo comunque sulla strada del massimo rigore nella gestione delle risorse idriche – ha concluso – anche quando entreranno in funzione i tre dissalatori di Trapani, Porto Empedocle e Gela”.

