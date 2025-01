MeteoWeb

Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 9:00 alle 12:30, presso la MIB School of Management a Trieste, si terrà il seminario “Sicurezza Sismica: il metodo neodeterministico, la legge Panza-Rugarli e gli innovativi brevetti Cacciatori resi applicabili dalla Tellus Sistemi Antisismici Srl”. Interverranno il Dott. Giacomo Scarcia, Amministratore Unico di Tellus Sistemi Antisismici Srl, il geometra Dario Stocchi, Tellus – Sistemi Antisismici, che farà una presentazione dell’azienda Tellus. Parteciperà anche l’architetto Giuseppe Cacciatori, che farà una breve descrizione sulle cause dei crolli, le opportune scelte progettuali, il rispetto integrale della normativa vigente, i risparmi di costo e funzionali di “natura logistica”, motivazioni tecniche ed effetti pratici nonché di miglioramento delle resistenze strutturali puntuali e complessive conseguenti.

L’ingegnere Giuseppe Marzano terrà un’esposizione esemplificativa condotta su di un “edificio campione” con la rappresentazione delle immagini “in miglioramento continuo” via via ottenute. Interverranno anche il Dott. Franco Vaccari, che parlerà della definizione dell’input sismico basata sul calcolo di sismogrammi sintetici, e la Dott.sa. Antonella Peresan, sismologa presso OGS, coautrice con il Prof. Giuliano F. Panza del testo: “Difendersi dal terremoto si può”. Peresan si occuperà del confronto e della validazione di mappe di pericolosità sismica: perché utilizzare NDSHA ed Mdesign.

L’intervento del Dott. Prof. Giuliano F. Panza (Linceo; Emeritus IGP_CEA Beijing), fisico e sismologo, sarà incentrato sulla situazione attuale della ricerca scientifica. Metodi a confronto e prospettive: normativa attuale PSHA; NDSHA (come consentito dalle NTC2008 e 2018 paragrafo 3.2.3.6); NDSHA anche per edifici strategici con utilizzo di Mdesign come definito dalla Legge Panza Rugarli (molto affidabile a favore di sicurezza) ed anche per evidenziare i vantaggi a favore di sicurezza che coniugato con il Brevetto Cacciatori, aumenta ancora la sicurezza. Cosa cambia e perché.

