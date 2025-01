Sinner, svelato il motivo del malore: cosa è emerso dagli esami del sangue e la diagnosi dopo gli ultimi sospetti (anche di Rune)

MeteoWeb

Jannik Sinner ha conquistato un posto in semifinale degli Australian Open 2025 dopo le vittorie contro Holger Rune e Alex de Minaur. In particolar modo l’incontro contro il danese ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso a causa di un malore accusato dall’altoatesino. Durante il terzo set, Sinner ha mostrato evidenti segni di disagio fisico, con tremori che hanno costretto l’interruzione del match per circa undici minuti. Il medical time-out si è reso necessario per consentire allo staff medico di intervenire, suscitando preoccupazione tra i tifosi e i commentatori.

Al ritorno in campo, Sinner ha dato prova di grande determinazione, riprendendo il controllo del gioco e superando Rune. Il danese, visibilmente sorpreso dalla pronta ripresa dell’avversario, ha commentato: “in campo è tornato benissimo, non so cosa gli abbiano fatto”. Sinner ha evitato di scendere nei dettagli sulle sue condizioni di salute, limitandosi a dichiarare: “non è un infortunio. Qualcosina c’è, sto combattendo”. Il responsabile sanitario della Federazione Italiana Tennis, Emilio Sodano, ha fornito un’analisi preliminare della situazione, escludendo disidratazione o cali di pressione come possibili cause. Secondo Sodano, i tremori potrebbero essere stati una reazione ansiosa a un malore improvviso. Ha inoltre ricordato che Sinner aveva superato controlli medici approfonditi due mesi prima delle Olimpiadi di Parigi 2024, che avevano dato esiti del tutto normali.

La causa del malore

Successivamente, gli esami medici hanno rivelato la presenza di un virus come causa del malessere. Jannik Sinner, dopo le recenti preoccupazioni sulla sua condizione fisica, ha voluto rassicurare i fan e l’intero mondo del tennis. L’altoatesino ha dichiarato che la situazione medica è sotto controllo e che i problemi accusati dopo il match contro Holger Rune non destano preoccupazioni. “Gli esami del sangue che ho fatto dopo il match con Rune erano okay. La mattina mi sveglio ancora un po’ così, ma sto molto meglio e sono fiducioso di poter recuperare al cento per cento”, ha spiegato Sinner.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le analisi avrebbero evidenziato la presenza di un virus, ma non sono stati forniti dettagli più specifici sulla natura dello stesso. Anche Simone Vagnozzi, allenatore del tennista, ha confermato che non si tratta di nulla di grave: “niente di cui preoccuparsi. Si è svegliato sentendosi stanco, aveva un po’ di mal di testa e mal di pancia”, ha dichiarato al Corriere. “L’umidità e il sovrasforzo nel match con Rune hanno leggermente aggravato la situazione, ma è tutto sotto controllo”.

