Smog a Frosinone: scatta il blocco del traffico dal 3 al 6 gennaio

A Frosinone, l’emergenza smog si fa sentire fin dall’inizio del 2025. Il sindaco ha firmato questa sera un provvedimento che prevede il blocco dei veicoli inquinanti dal 3 al 6 gennaio, limitando l’accesso al centro cittadino per diversi veicoli. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei dati registrati dalle centraline per il rilevamento delle polveri sottili, che hanno evidenziato il superamento dei limiti massimi di inquinamento atmosferico.

A partire da giovedì 3 gennaio e fino a tutto il 6 gennaio, sarà vietata la circolazione per i seguenti veicoli:

Auto di classe pari o inferiore a Euro 4 diesel , dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

, dalle ore 8:30 alle ore 18:30; Veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel , dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Autovetture di classe pari o inferiore a Euro 3 benzina , dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

, dalle ore 8:30 alle ore 18:30; Veicoli commerciali di classe pari o inferiore a Euro 2 benzina , dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Inoltre, il provvedimento include un divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori previsti almeno per la Classe 3 stelle. È imposto un divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto. Per le abitazioni, gli spazi e gli esercizi commerciali, il limite per le temperature medie è fissato a 19°C (con tolleranza di 2°C). Viene inoltre vietato, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso.

La misura si inserisce tra le strategie per contenere i livelli di smog che hanno messo in allarme le autorità locali, a causa delle particelle inquinanti che hanno superato i limiti consentiti.

