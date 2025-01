Smog, bollino rosso in alcune province dell’Emilia-Romagna

MeteoWeb

Con il ritorno del tempo stabile, l’emergenza smog colpisce nuovamente l’Emilia-Romagna. Dopo il controllo effettuato oggi, è stato attivato il bollino rosso per il fine settimana nelle aree di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna, mentre le province romagnole rimangono per ora sotto il bollino verde. Le restrizioni prevedono limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5, nei comuni con più di 30.000 abitanti, insieme ad altre misure d’emergenza, come il mantenimento della temperatura massima di 19 gradi nelle abitazioni e di 17 gradi nelle attività industriali e artigianali. I divieti resteranno in vigore fino a lunedì, quando sarà effettuato un nuovo monitoraggio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.