Il Sole è irrequieto, sulla Terra in corso tempesta di radiazioni

Oggi, 5 gennaio, sulla Terra è in corso una tempesta di radiazioni solari classificata come S1. Questo evento, causato da un’intensa attività solare, ha portato al rilascio di protoni energetici che stanno “piovendo” sull’atmosfera terrestre. L’effetto ionizzante di queste particelle ha provocato un fenomeno noto come evento di assorbimento della calotta polare (Polar Cap Absorption, PCA), con ripercussioni significative sulle comunicazioni radio a onde corte nelle regioni all’interno del Circolo Polare Artico e Antartico.

Gli operatori radio starebbero riscontrando difficoltà nel mantenere la consueta qualità delle trasmissioni, criticità potrebbe perdurare fino alla fine dell’evento, secondo quanto riporta il sito specializzato SpaceWeather.com.

Che cos’è una tempesta di radiazioni solari?

Le tempeste di radiazioni solari sono eventi causati da eruzioni sulla superficie del Sole, note come brillamenti solari o espulsioni di massa coronale (CME). Questi fenomeni liberano enormi quantità di particelle ad alta energia, principalmente protoni, che possono raggiungere la Terra in poche ore. Quando queste particelle interagiscono con l’atmosfera terrestre, possono ionizzare gli atomi presenti, alterando temporaneamente le proprietà fisiche della ionosfera.

L’effetto più immediato di una tempesta di radiazioni è rappresentato dalle interferenze alle comunicazioni radio, specialmente nelle alte latitudini, dove le particelle solari interagiscono più direttamente con il campo magnetico terrestre. Durante un evento PCA, le particelle cariche creano uno strato altamente ionizzato nella ionosfera, assorbendo le onde radio a bassa frequenza e causando blackout o riduzioni significative delle prestazioni delle comunicazioni.

Le implicazioni per la Terra

Sebbene le tempeste di radiazioni solari siano eventi comuni durante i periodi di intensa attività solare, il loro impatto è strettamente monitorato per prevenire danni più gravi. Oltre alle interferenze radio, queste tempeste possono rappresentare un rischio per i satelliti, le reti elettriche e persino per la salute degli astronauti esposti nello Spazio.

