Mercurio come non l’abbiamo mai visto: emozionate sorvolo di BepiColombo | FOTO

Ieri, 8 gennaio 2025 la missione BepiColombo dell’ESA/JAXA ha sorvolato Mercurio per la 6ª volta, completando con successo l’ultima manovra di assist gravitazionale necessaria per dirigerla in orbita attorno al pianeta alla fine del 2026. La sonda ha volato solo poche centinaia di km sopra il Polo Nord del pianeta.

BepiColombo, lo storico sorvolo di Mercurio

Alle 06:59 CET, BepiColombo ha volato a soli 295 km sopra la superficie di Mercurio sul lato freddo e buio del pianeta. Circa 7 minuti dopo, è passato direttamente sopra il Polo Nord di Mercurio prima di ottenere una chiara visuale del Nord illuminato dal sole del pianeta. Il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (ESA) Josef Aschbacher ha rivelato la prima immagine durante il suo briefing stampa annuale. Come durante i precedenti sorvoli di BepiColombo, le telecamere di monitoraggio della navicella spaziale (M-CAM) non hanno deluso.

Questo sorvolo segna anche l’ultima volta in cui le sonde M-CAM della missione potranno osservare da vicino Mercurio, poiché il modulo spaziale a cui sono agganciate si separerà dai 2 orbiter della missione, il Mercury Planetary Orbiter dell’ESA e il Mercury Magnetospheric Orbiter di JAXA, prima di entrare in orbita attorno a Mercurio alla fine del 2026.

L’ESA ci mostra dunque le migliori immagini del 6° incontro ravvicinato di BepiColombo con il piccolo pianeta e ci spiega cosa rivelano sul misterioso Mercurio.

Uno sguardo ai crateri più oscuri di Mercurio

Dopo aver sorvolato l’ombra di Mercurio, la telecamera di monitoraggio 1 (M-CAM 1) di BepiColombo ha ottenuto le prime immagini ravvicinate della superficie di Mercurio. Sorvolando il “terminatore”, il confine tra giorno e notte, la sonda ha avuto un’opportunità unica di scrutare direttamente i crateri eternamente in ombra del Polo Nord del pianeta.

I bordi dei crateri Prokofiev, Kandinsky, Tolkien e Gordimer proiettano ombre permanenti sul fondo. Ciò rende questi crateri non illuminati alcuni dei luoghi più freddi del Sistema Solare, nonostante Mercurio sia il pianeta più vicino al Sole.

È emozionante che esistano prove che questi crateri scuri contengano acqua ghiacciata. Se ci sia davvero acqua su Mercurio è uno dei misteri chiave che BepiColombo svelerà una volta in orbita attorno al pianeta.

Una superficie modellata da impatti e lava

A sinistra del Polo Nord di Mercurio nella visuale di M-CAM 1 si trovano le vaste pianure vulcaniche note come Borealis Planitia. Si tratta della più grande distesa di “pianure lisce” di Mercurio e si sono formate con l’eruzione diffusa di lava fluida 3,7 miliardi di anni fa. Questa lava ha inondato crateri esistenti, come i crateri Henri e Lismer evidenziati nell’immagine. Le caratteristiche sulla superficie si sono formate nel corso di miliardi di anni in seguito alla solidificazione della lava, probabilmente in risposta alla contrazione del pianeta mentre il suo interno si raffreddava.

Un’altra immagine M-CAM 1, scattata appena 5 minuti dopo la prima, mostra che queste pianure si estendono su gran parte della superficie di Mercurio. Ben visibile è il cratere Mendelssohn, il cui bordo esterno è appena visibile sopra il suo interno. Solo una manciata di crateri da impatto più piccoli e più recenti intaccano la superficie liscia. Più lontano, ma sempre all’interno della Borealis Planitia, il cratere Rustaveli ha subito una sorte simile.

In basso a sinistra dell’immagine si trova l’enorme Bacino Caloris, il più grande cratere da impatto di Mercurio, che si estende per oltre 1500 km. L’impatto che ha creato questo bacino ha segnato la superficie di Mercurio fino a migliaia di km di distanza, come testimoniano le depressioni lineari che si irradiano da questo.

Sopra una depressione particolarmente ampia, una curva a forma di boomerang illumina la superficie. Questo flusso di lava brillante sembra collegarsi a una profonda depressione sottostante. Sembra simile per colore sia alla lava sul fondo del bacino Caloris che alla lava di Borealis Planitia più a Nord. Un altro mistero che BepiColombo spera di risolvere è in che modo questa lava si è mossa: dentro il Bacino Caloris o fuori da esso?

Su Mercurio, una superficie luminosa è una superficie giovane

Anche se le immagini di M-CAM potrebbero non sempre farlo apparire così, Mercurio è un pianeta notevolmente scuro. A prima vista, il pianeta craterizzato potrebbe assomigliare alla Luna, ma la sua superficie craterizzata riflette solo circa due terzi della luce.

Su questo pianeta oscuro, le caratteristiche più giovani sulla superficie tendono ad apparire più luminose. Gli scienziati non sanno ancora di cosa sia fatto esattamente Mercurio, ma è chiaro che il materiale portato in superficie da sotto la superficie esterna diventa gradualmente più scuro con l’età.

La terza immagine di BepiColombo selezionata da questo sorvolo, scattata da M-CAM 2, mostra esempi spettacolari dei due fattori che portano materiale luminoso in superficie: l’attività vulcanica e i grandi impatti.

La macchia luminosa vicino al bordo superiore del pianeta in questa immagine è la Nathair Facula, la conseguenza della più grande esplosione vulcanica su Mercurio. Al centro c’è una bocca vulcanica di circa 40 km di diametro che è stata il sito di almeno 3 grandi eruzioni. Il deposito vulcanico esplosivo ha un diametro di almeno 300 km. A sinistra si trova il relativamente giovane cratere Fonteyn, che si è formato appena 300 milioni di anni fa. La sua giovinezza è evidente dalla luminosità dei detriti da impatto che si irradiano da esso.

Nel corso della sua missione, diversi strumenti BepiColombo misureranno la composizione delle parti vecchie e nuove della superficie del pianeta. Ciò ci insegnerà di cosa è fatto Mercurio e come si è formato il pianeta.

Finire con stile

“Questa è la prima volta che eseguiamo due campagne di sorvolo consecutive. Questo sorvolo avviene poco più di un mese dopo il precedente“, ha dichiarato Frank Budnik, responsabile delle dinamiche di volo di BepiColombo. “In base alla nostra valutazione preliminare, tutto è proceduto senza intoppi“.

“La fase principale della missione BepiColombo potrebbe iniziare solo tra due anni, ma tutti e sei i suoi sorvoli di Mercurio ci hanno fornito preziose nuove informazioni sul pianeta poco esplorato. Nelle prossime settimane, il team di BepiColombo lavorerà duramente per svelare quanti più misteri di Mercurio possibile con i dati di questo sorvolo“, ha concluso Geraint Jones, Project Scientist di BepiColombo presso l’ESA.

La missione BepiColombo

Lanciata il 20 ottobre 2018, BepiColombo è una missione congiunta tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), eseguita sotto la guida dell’ESA. È la prima missione europea su Mercurio.

La missione comprende due orbiter scientifici: il Mercury Planetary Orbiter (MPO) dell’ESA e il Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) della JAXA . L’European Mercury Transfer Module (MTM) trasporta gli orbiter su Mercurio.

Dopo l’arrivo su Mercurio alla fine del 2026, la navicella spaziale si separerà e i due orbiter manovreranno verso le loro orbite polari dedicate attorno al pianeta. Avviando le operazioni scientifiche all’inizio del 2027, entrambi gli orbiter raccoglieranno dati durante una missione nominale di un anno, con una possibile estensione di un anno.

Tutte le immagini M-CAM saranno rese pubbliche nel Planetary Science Archive.

