Sospese per maltempo le ricerche dell’alpinista disperso sull’Adamello

MeteoWeb

Sono state sospese per tutta la giornata di oggi, giovedì 9 gennaio, le ricerche dell’alpinista inglese Aziz Ziriat, disperso dallo scorso 1 gennaio sull’Adamello, in Trentino. Il Soccorso Alpino ha interrotto le operazioni in ragione del maltempo previsto per la giornata di oggi, caratterizzato da nevicate in quota e da pioggia nel fondovalle, con alto pericolo di valanghe. Ieri, è stato trovato uno dei due alpinisti dispersi, il 35enne Samuel Harris, sepolto sotto uno strato nevoso alla base della parete sud del Carè Alto. La ripresa delle ricerche, nella stessa area in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita del primo alpinista, è prevista per domani, venerdì 10 gennaio.

Nel frattempo, sono in corso le operazioni di sistemazione delle strade accesso alpino alla zona interessata dalle operazioni, per agevolare gli operatori e il trasporto del materiale necessario. Alle ricerche partecipano gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, il Soccorso Alpino della Finanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.