SpaceX, la Starship di Elon Musk torna in cielo: iniziato il settimo test di volo | VIDEO

SpaceX, l’azienda aerospaziale guidata da Elon Musk, ha effettuato il lancio del settimo test di volo del suo ambizioso razzo Starship. L’evento, inizialmente posticipato per maltempo, ha catturato l’attenzione degli appassionati di spazio e degli esperti del settore. Le immagini del test mostrano il razzo decollare dalla base di lancio situata a Boca Chica, in Texas. Questo volo di prova è parte di una serie di esperimenti finalizzati a perfezionare la tecnologia di Starship, in particolare i suoi complessi sistemi di propulsione e rientro.

Per la prima volta la capsula dovrà rilasciare dieci copie di satelliti Starlink, simili per dimensioni e peso agli Starlink di prossima generazione, e poi rientrare ammarando nell’oceano Indiano, dove rientreranno anche le copie dei satelliti. Il razzo Super Heavy dovrà rientrare agganciandosi alla rampa di lancio dalla quale è partito.

Un passo verso il futuro dell’esplorazione spaziale

Starship rappresenta un elemento cruciale nella visione di Elon Musk di rendere l’umanità una specie multiplanetaria. Il razzo è progettato per essere completamente riutilizzabile, riducendo così i costi delle missioni spaziali e aprendo la strada a un futuro in cui il trasporto nello spazio sarà più accessibile. Elon Musk ha dichiarato che il successo di Starship non riguarda solo il raggiungimento di Marte, ma anche la creazione di un’infrastruttura spaziale sostenibile che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo e lavoriamo nello spazio.

