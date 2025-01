Stasera guardate a Sud/Ovest, in cielo un “abbraccio cosmico” dopo il tramonto

MeteoWeb

Questa sera occhi puntati a Sud/Ovest: Venere e Saturno saranno protagonisti di un evento celeste noto come congiunzione, durante il quale i 2 pianeti sembreranno avvicinarsi in modo straordinario nella volta celeste, in un “abbraccio cosmico”. Anche nelle prossime sere continueranno ad apparire vicini nel cielo, ma progressivamente si allontaneranno.

Un “abbraccio cosmico” nel cielo serale

Venere e Saturno condivideranno la stessa ascensione retta, con Venere che passerà 2°31’ a Nord di Saturno. Contemporaneamente, i corpi celesti saranno protagonisti di un “appulse”, un fenomeno astronomico che indica una stretta vicinanza apparente tra 2 oggetti nel cielo.

A Roma la coppia sarà visibile a partire dalle 17:51, quando si troveranno a circa 29° sopra l’orizzonte sudoccidentale. Man mano che il crepuscolo lascerà spazio all’oscurità, i pianeti brilleranno luminosi per poi tramontare alle 20:56, circa 3 ore e 48 minuti dopo il tramonto del Sole.

Come osservare l’evento

Venere, con una magnitudine di -4,5, sarà l’oggetto più luminoso del cielo serale, meritando il titolo di “Stella della Sera“. Saturno, invece, con una magnitudine di 1,0, sarà visibile poco distante. Entrambi i pianeti si troveranno nella costellazione dell’Acquario, una regione del cielo facilmente identificabile grazie alla presenza della brillante stella Fomalhaut, nella vicina costellazione del Pesce Australe. Fomalhaut, una delle stelle più luminose del cielo notturno, può essere usata come punto di riferimento per individuare la caratteristica configurazione a forma di Y che rappresenta la “brocca d’acqua” dell’Acquario.

Per godere appieno dello spettacolo, sarà sufficiente volgere lo sguardo verso Sud/Ovest poco dopo il tramonto. Anche se i pianeti saranno visibili a occhio nudo, un binocolo o un piccolo telescopio permetteranno di apprezzarne meglio i dettagli. Tuttavia, la distanza apparente tra i pianeti sarà troppo ampia per includerli nello stesso campo visivo di un telescopio. Osservandoli singolarmente, si potranno però notare particolari come gli anelli di Saturno.

Un mese ricco di spettacoli planetari

La congiunzione tra Venere e Saturno non è l’unico evento astronomico di gennaio. Questo mese offre infatti una vera e propria “parata di pianeti”: poco dopo il tramonto, Venere e Saturno sono visibili a Sud/Ovest, mentre Giove brilla alto nel cielo e Marte è osservabile verso Est. Anche Urano e Nettuno sono presenti all’appuntamento celeste, ma per individuarli è necessario un telescopio, dato che la loro luminosità è molto inferiore rispetto agli altri pianeti.

Per qualche sera successiva alla congiunzione, Venere e Saturno continueranno ad apparire vicini nel cielo, anche se progressivamente più distanti.

