Stop al gas russo: la Transnistria taglia la fornitura di riscaldamento e acqua calda alle famiglie

La regione separatista moldava della Transnistria ha interrotto la fornitura di riscaldamento e acqua calda alle famiglie dopo che la Russia ha bloccato la fornitura di gas attraverso l’Ucraina. Lo riferisce la Reuters. La Transnistria è un’entità filorussa che si è separata dal resto della Moldavia dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. La regione riceveva il gas russo attraverso l’Ucraina, ma questa via di approvvigionamento è stata interrotta oggi con la scadenza dell’ accordo di transito tra i due Paesi in guerra. Una dichiarazione sul sito web dell’azienda energetica afferma che i tagli al riscaldamento sono entrati in vigore oggi alle 7 ora locale, ma alcune strutture come gli ospedali sono state esentate.

Il comunicato invita i residenti a vestirsi in modo pesante, a riunire i membri della famiglia in un’unica stanza, ad appendere coperte o tende spesse alle finestre e alle porte dei balconi ea utilizzare stufe elettriche. Fino alla scadenza dell’accordo di transito del gas con l’Ucraina, la Russia forniva alla Moldavia circa 2 miliardi di metri cubi di gas all’anno, pompati attraverso la Transnistria, scrive la Reuters.

