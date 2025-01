Tempesta Eowyn, allerta meteo arancione in Francia: rischio alluvione

MeteoWeb

Un’allerta meteo arancione è stata dichiarata in tre dipartimenti nel nord-ovest della Francia a causa della tempesta Eowyn, un ciclone extratropicale che ha colpito le isole britanniche. Lo ha reso noto l’emittente “BfmTv”. L’allerta, motivata dal rischio di alluvioni, riguarda i dipartimenti di Ille-et-Vilaine (Bretagna), Calvados (Normandia) e Mayenne (Loira). Significative alluvioni sono attese in Orne e Mayenne e precipitazioni dovrebbero riguardare anche la Bretagna. Il resto del nord-ovest della Francia è in allerta gialla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.