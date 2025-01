Tempesta Éowyn, scia di distruzione tra Regno Unito e Irlanda: pioggia e vento forte anche nel weekend

MeteoWeb

Il Regno Unito e l’Irlanda sono stati colpiti dalla tempesta Éowyn, che ha portato venti devastanti con raffiche superiori a 160 km/h, causando enormi danni e lasciando quasi un milione di utenze senza elettricità. Gli effetti della tempesta si stanno ancora facendo sentire in gran parte delle isole britanniche, con interruzioni nei trasporti, danni alle infrastrutture e disagi significativi per le comunità locali.

Danni diffusi e una vittima

Un uomo è deceduto in Irlanda a causa della caduta di un albero su un’auto, mentre Scozia e Irlanda del Nord hanno riportato danni diffusi alle proprietà. In aggiunta, treni, aerei e traghetti hanno subito ritardi e cancellazioni. La situazione rimane critica, con forti venti che continuano a soffiare e precipitazioni significative previste per il fine settimana in alcune aree di Inghilterra e Galles.

Impatti su energia e servizi

Le interruzioni di corrente hanno colpito duramente la popolazione:

Irlanda : 625mila case e aziende senza elettricità, con il ripristino completo che richiederà diversi giorni. Inoltre, circa 138mila persone sono senza acqua potabile a causa di guasti nelle stazioni di trattamento e pompaggio;

: 625mila case e aziende senza elettricità, con il ripristino completo che richiederà diversi giorni. Inoltre, circa 138mila persone sono senza acqua potabile a causa di guasti nelle stazioni di trattamento e pompaggio; Irlanda del Nord : 214mila utenze senza elettricità, con il ripristino che potrebbe richiedere fino a 10 giorni. Oltre 1.800 alberi caduti e detriti bloccano le strade;

: 214mila utenze senza elettricità, con il ripristino che potrebbe richiedere fino a 10 giorni. Oltre 1.800 alberi caduti e detriti bloccano le strade; Scozia e Inghilterra nordoccidentale: 126mila proprietà colpite da interruzioni.

Le scuole in Irlanda del Nord sono state pesantemente danneggiate, con 60 edifici scolastici segnalati come inagibili. Le autorità stanno lavorando per valutare quali strutture potranno riaprire lunedì.

Disagi nei trasporti

I trasporti rimangono pesantemente colpiti:

Treni : ScotRail prevede che i servizi saranno fortemente limitati fino a sabato pomeriggio. Gli ingegneri stanno lavorando per rimuovere alberi e riparare le linee elettriche danneggiate;

: ScotRail prevede che i servizi saranno fortemente limitati fino a sabato pomeriggio. Gli ingegneri stanno lavorando per rimuovere alberi e riparare le linee elettriche danneggiate; Aeroporti : gli scali di Edimburgo, Glasgow e Belfast continuano a operare in condizioni difficili, con impatti sui voli previsti per tutto il fine settimana;

: gli scali di Edimburgo, Glasgow e Belfast continuano a operare in condizioni difficili, con impatti sui voli previsti per tutto il fine settimana; Traghetti: mentre i principali operatori del Mare d’Irlanda hanno ripreso i servizi, permangono alcune interruzioni.

Previsioni Meteo

Nonostante il peggio sia passato, è previsto che i venti forti continuino, con raffiche intorno a 128 km/h lungo le coste e le colline di Scozia e Irlanda del Nord. Inoltre, fino a 80 mm di pioggia potrebbero cadere su parti di Inghilterra e Galles durante il fine settimana.

Sono in vigore 7 avvisi meteorologici:

Avviso ambra per vento : parti della Scozia fino a sabato mattina;

: parti della Scozia fino a sabato mattina; Avvisi gialli per vento, neve e ghiaccio: Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra e Galles, con effetti attesi fino a lunedì.

