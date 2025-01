Tempesta Éowyn in Irlanda e Regno Unito: oltre 1 milione di persone al buio, una vittima | FOTO

MeteoWeb

Milioni di persone in Irlanda e nelle zone settentrionali del Regno Unito hanno seguito il consiglio delle autorità di restare a casa oggi di fronte ai venti da uragano scatenati dalla tempesta Éowyn che hanno disattivato le reti elettriche e causato diffusi problemi di viaggio. I meteorologi avevano emesso una rara allerta meteo “rossa”, che significa pericolo di vita, in tutta l’isola d’Irlanda e nella Scozia centrale e sudoccidentale. L’Irlanda ha subito per prima il peggio della tempesta, poiché è stata colpita da raffiche di vento fino a 183km/h, le più forti dalla Seconda Guerra Mondiale. È stata registrata anche la prima vittima della tempesta Éowyn: un uomo è morto dopo che un albero è caduto sulla sua auto nella contea di Donegal, nel nord-ovest dell’Irlanda, ha affermato la Polizia locale.

La tempesta si sta muovendo rapidamente e sta per lasciare le coste della Scozia. I centri cittadini, come Dublino in Irlanda, Belfast nell’Irlanda del Nord e Glasgow in Scozia, sono stranamente silenziosi, proprio come nei primi giorni della pandemia di COVID-19, poiché i negozi sono rimasti chiusi e le persone hanno seguito il consiglio di non avventurarsi fuori.

Blackout estesi e problemi di viaggio

Oltre un milione di case e aziende nell’isola d’Irlanda e nell’Irlanda del Nord sono rimaste senza elettricità a causa di venti da record che hanno spazzato l’isola. Altri 100.000 clienti in Scozia sono rimasti senza elettricità.

Le scuole sono state chiuse e treni, traghetti e oltre 1.000 voli sono stati cancellati nella Repubblica d’Irlanda e nel Regno Unito, persino a sud di Londra Heathrow. L’interruzione è destinata a durare fino a sabato 25 gennaio. ScotRail, ad esempio, ha affermato che la tempesta ha causato danni significativi alle infrastrutture e che sarà necessario effettuare una valutazione completa della rete, che includerà la rimozione dei detriti.

Venti da record

L’ufficio meteorologico irlandese, Met Eireann, ha affermato che le raffiche di 183km/h sono state registrate a Mace Head sulla costa occidentale, battendo un record di 182km/h stabilito nel 1945. Le velocità del vento in Scozia sono state leggermente inferiori durante il giorno, sebbene ancora storicamente elevate.

Ciclogenesi esplosiva

Parte dell’energia della tempesta Éowyn ha avuto origine dal sistema che ha portato nevicate storiche lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti, ha affermato Jason Nicholls, capo meteorologo internazionale presso la società meteorologica privata AccuWeather. Éowyn è diventato un ciclone bomba, che si verifica quando la pressione di una tempesta scende di 24 millibar in 24 ore.

La tempesta è stata così potente che i meteorologi affermano che si è sviluppato un sting jet, il che significa che Éowyn ha attinto a venti eccezionalmente forti più in alto nell’atmosfera. Uno sting jet è una stretta area di venti che si muovono a 160km/h o più velocemente che viene attirata sulla superficie terrestre dalla troposfera media e dura per alcune ore.

Non è immediatamente chiaro se la potente raffica di vento di 183km/h che ha colpito l’Irlanda sia collegata allo sting jet. “È difficile saperlo finché non torniamo indietro e guardiamo i dati, ma sembra davvero qualcosa che uno sting jet produrrebbe”, ha detto Nicholls.

