Tempesta Gabri, maltempo in risalita: piogge torrenziali e alto rischio criticità | DATI e MAPPE

La tempesta mediterranea “Gabri” continua a colpire l’Italia, portando maltempo diffuso. Calabria, Sicilia e Sardegna orientale restano le aree più colpite: nella notte venti di tempesta e piogge torrenziali hanno bersagliato diverse aree, facendo registrare (dati dalla mezzanotte) ben 67 mm a Rocca di Neto (KR), 49 mm nel quartiere Santa Maria di Catanzaro, 42 mm a Roscigno (SA), 41 mm a Soverato (CZ), 38 mm Pentone (CZ). Rimane alta l’allerta per criticità, e non solo all’estremo Sud.

Nel corso del weekend, “Gabri” si sposterà verso la Sardegna, con attenuazione delle precipitazioni nelle zone già colpite, ma coinvolgendo più ampiamente oggi il Centro/Sud e, più marginalmente, il Nord domani. Le temperature si porteranno su valori vicini alla norma un po’ ovunque.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

