Tempesta nel Sud degli USA: tanta neve e strade ghiacciate tra Texas e Georgia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’intensa tempesta invernale ha colpito il Sud degli Stati Uniti, portando neve abbondante e condizioni di gelo che hanno paralizzato intere regioni tra il Texas e la Georgia. Le autorità locali hanno chiuso scuole, cancellato voli e invitato i residenti a rimanere in casa per evitare incidenti, mentre la perturbazione continua il suo cammino verso Est.

Caos trasporti e scuole chiuse

In Oklahoma e Texas i fiocchi di neve hanno raggiunto accumuli di 15-18 cm, creando un manto bianco che ha trasformato le strade in trappole pericolose. A Little Rock, Arkansas, le nevicate sono state intense, mentre più a Sud, tra Louisiana, Mississippi e Alabama, si è verificato un mix insidioso di pioggia gelata e neve.

Le scuole sono rimaste chiuse per milioni di studenti dal Texas fino alla Georgia, con oltre un milione di studenti a casa solo in Texas e Oklahoma. Anche in Virginia il maltempo ha esacerbato i problemi legati a una precedente tempesta.

Voli cancellati e città bloccate

Il traffico aereo ha subito pesanti ripercussioni, con oltre 1.800 voli cancellati e 3.800 ritardi a livello nazionale entro giovedì mattina, secondo il sito FlightAware. L’aeroporto di Dallas è stato particolarmente colpito, causando disagi per migliaia di viaggiatori.

Nel frattempo, il governatore del Texas Greg Abbott ha esortato i cittadini a evitare di mettersi alla guida, mentre le squadre locali lavorano incessantemente per mantenere praticabili le strade principali. Le condizioni meteo avverse rappresentano un ulteriore rischio per gli eventi pubblici, come la semifinale del campionato di football universitario prevista all’AT&T Stadium di Arlington.

Effetti della tempesta, dal Sud agli Stati orientali

Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, la tempesta si sta spostando verso Nord/Est, portando con sé neve e pioggia gelata fino alle coste della Virginia e della Carolina del Nord. Si prevedono accumuli di neve fino a 20 cm in Georgia, Carolina del Nord, Tennessee e Virginia Occidentale. I governatori di Georgia e Carolina del Nord hanno dichiarato lo stato di emergenza, mentre le autorità locali si preparano a rispondere a possibili blackout e condizioni stradali pericolose.

A Memphis, Tennessee, dove si attendono fino a 20 cm di neve, sono stati aperti centri di accoglienza per offrire riparo dal freddo. Anche la Carolina del Sud, che non vede nevicate significative da 3 anni, si è attrezzata per affrontare l’arrivo della tempesta, iniziando il trattamento preventivo delle strade con il sale.

Tempesta negli USA, nevicata in Texas

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.