Dalla Terra all’orbita: il trionfo di New Glenn apre nuovi orizzonti per Blue Origin

Oggi, alle 08:03 ora italiana, il razzo New Glenn di Blue Origin ha preso il volo dal Launch Complex 36 presso la Cape Canaveral Space Force Station, inaugurando una nuova era per il volo spaziale commerciale. Con il successo della sua prima missione, denominata NG-1, Blue Origin ha dimostrato la capacità del suo razzo di raggiungere l’orbita, aprendo le porte a futuri lanci di satelliti e missioni spaziali ambiziose.

Perché è un lancio storico

New Glenn è stato spinto da 7 motori BE-4 che hanno fornito la spinta necessaria per sollevare il razzo dal suolo e condurlo verso l’orbita. Dopo più di 3 minuti di burn, il primo stadio si è separato con successo, permettendo al secondo stadio di proseguire la sua corsa verso l’orbita. Il motore BE-3U del secondo stadio ha effettuato 2 burn che hanno posizionato il payload, il Blue Ring Pathfinder, nell’orbita prevista. Il veicolo sperimentale sta già inviando dati utili, segnando un successo significativo per la missione.

Nonostante il successo complessivo, Blue Origin non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo secondario: il recupero del primo stadio, soprannominato “So You’re Telling Me There’s a Chance”. Questo tentativo di atterraggio su una piattaforma marittima, chiamata “Jacklyn” in onore della madre del fondatore Jeff Bezos, è fallito durante la fase finale. Il mancato recupero rappresenta un punto di apprendimento per l’azienda, che mira a perfezionare questa tecnica per ridurre i costi dei lanci futuri.

Prossimo lancio in primavera

Dave Limp, CEO di Blue Origin, ha espresso grande soddisfazione per il successo del lancio: “Sono incredibilmente orgoglioso che New Glenn abbia raggiunto l’orbita al primo tentativo. Anche se il recupero del booster era un obiettivo ambizioso, impareremo molto da questa esperienza e ci riproveremo nel prossimo lancio, previsto per la primavera”.

Jarrett Jones, Senior Vice President di New Glenn, ha sottolineato l’importanza storica del lancio: “Oggi è un giorno fondamentale per Blue Origin e per l’intera industria spaziale commerciale. Questo successo getta le basi per aumentare la frequenza dei lanci e migliorare i tassi di produzione. Il mio ringraziamento va a tutto il team di Blue Origin, ai nostri clienti e alla comunità spaziale per il loro continuo supporto”.

Il ruolo di New Glenn nel futuro dell’esplorazione spaziale

New Glenn è destinato a svolgere un ruolo cruciale nelle missioni spaziali future. La sua capacità di trasportare carichi pesanti e di operare in orbite multiple lo rende una risorsa preziosa per clienti come la NASA, Amazon (per il Progetto Kuiper), AST SpaceMobile e diversi fornitori di telecomunicazioni. Il razzo è già in fase di certificazione con la U.S. Space Force per il programma National Security Space Launch (NSSL), dimostrando il suo valore strategico per la sicurezza nazionale.

Tra le missioni previste, New Glenn sarà protagonista nel programma Artemis della NASA, trasportando sia il lander cargo Blue Moon Mark 1 che il lander Mark 2 sulla superficie lunare. Inoltre, Blue Origin prevede di utilizzare New Glenn per lanciare 2 orbiter verso Marte nel corso dell’anno, ampliando ulteriormente la sua gamma di operazioni.

Il Blue Ring Pathfinder

Uno degli aspetti più innovativi del volo inaugurale di New Glenn è stato il Blue Ring Pathfinder, una tecnologia dimostrativa destinata a rivoluzionare la mobilità nello Spazio. Blue Ring è progettato per affrontare le sfide legate alla crescente infrastruttura spaziale e alla necessità di maggiore flessibilità orbitale. Capace di trasportare satelliti fino a 3.000 kg e di operare in diverse orbite, il veicolo promette di diventare un elemento fondamentale per missioni multi-orbita e per il dispiegamento di carichi utili complessi.

Conclusione

Il debutto di New Glenn rappresenta un passo significativo per Blue Origin e per l’industria spaziale commerciale nel suo complesso. Sebbene il mancato recupero del primo stadio abbia lasciato margini di miglioramento, il successo nell’inserimento orbitale e l’utilizzo del Blue Ring Pathfinder dimostrano la capacità dell’azienda di innovare e di competere a livello globale. Con missioni ambiziose all’orizzonte, Blue Origin si posiziona come un attore chiave nell’esplorazione spaziale del futuro.

