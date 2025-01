Terremoto nel Belice, presidente ARS: “dalla tragedia l’Italia ha imparato molto”

MeteoWeb

“A 57 anni dal sisma che ha sconvolto la Valle del Belice, è doveroso mantenere vivo il ricordo delle oltre trecento vittime, alcune delle quali tra i soccorritori, di chi perse tutto e di coloro che si adoperarono per salvare vite nei comuni martoriati dal terremoto: penso alle forze dell’ordine, ai militari, ai vigili del fuoco e ai medici che operarono in condizioni estreme“: è quanto ha affermato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, in occasione dell’anniversario del terremoto del Belice, che avvenne nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968. “Da quella tragedia, le cui cicatrici sono ancora evidenti, l’Italia ha imparato molto ed è divenuta un’eccellenza nel settore della Protezione civile. Oggi, più che mai, tutti i siciliani non dimenticano“.

