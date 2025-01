Forte terremoto scuote l’Etiopia: occhi puntati sul vulcano Dofen

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso oggi il nord dell’Etiopia, dove potrebbe verificarsi l’eruzione del vulcano Dofen dove è in corso uno sciame sismico. Lo hanno riferito il Centro sismologico euromediterraneo (EMSC) e i media locali. Il terremoto si è verificato ad una profondità di una decina di chilometri alle 20.01 ora locale (le 18 in Italia), 55 chilometri a nord-ovest della città di Asbe Teferi, vicino al confine tra le regioni di Afar e Oromia. Non sono stati ancora segnalati danni a persone o a cose.

Dalla fine di settembre, l’Istituto di Geofisica degli Stati Uniti (USGS) ha registrato più di 67 terremoti nella regione, concentrati principalmente nella regione di Fantale, nella Rift Valley etiope, ha riferito il quotidiano Addis Standard.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.