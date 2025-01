Terremoto in Friuli, paura da Udine a Tolmezzo: epicentro vicino Ampezzo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura nella notte in Friuli-Venezia Giulia, per una scossa di terremoto magnitudo 3.6, avvenuta alle 02:42 nel Nord/Ovest della regione, in provincia di Udine. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto epicentro a 3 km Nord/Est dal Comune di Ampezzo ed ipocentro a 7 km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione di Tolmezzo, Raveo, Prato Carnico, Villa Santina, Udine, Enemonzo, Verzegnis, Arta Terme, Ovaro, Venzone (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”).

Il terremoto è stato seguito da un sisma magnitudo 1.4 alle 02:51 e da una scossa magnitudo 2.8 alle 04:47. Non si segnalano danni a persone o cose.

