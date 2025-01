Terremoto in Tibet, Doglioni (INGV): “simile a quelli tipici dell’Appennino”

MeteoWeb

“Il meccanismo alla base del terremoto avvenuto oggi in Tibet è simile a quello che caratterizza buona parte degli eventi che si verificano in Appennino“: è quanto ha spiegato all’ANSA Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, riferendosi al violento sisma avvenuto nella regione himalayana: “In quella zona, infatti, la collisione tra la placca tettonica indiana e quella eurasiatica, che milioni di anni fa portò al sollevamento della catena himalayana, è caratterizzata da una faglia di tipo estensionale, che cioè porta ad un allontanamento tra i due blocchi“.

“I terremoti che avvengono in questa zona – ha proseguito Doglioni – come quello del 2008 che causò oltre 70mila vittime, sono sempre dovuti al dilatamento della faglia, mentre non è stato il caso di quello avvenuto in Nepal nel 2015, che raggiunse magnitudo 7.8 e provocò più di 8mila vittime“. Si tratta di una magnitudo molto elevata per un terremoto di questo tipo: “È vicina al massimo, che si aggira su 7.5, per sistemi come questo in cui la faglia subisce un dilatamento“, ha concluso il presidente INGV.

“Si tratta di una zona caratterizzata da una sismicità molto rilevante, lungo la catena himalaiana formatasi dalla collisione tra la placca indiana e quella euroasiatica“, si spiega in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti. Nella mappa di seguito “si vede la sismicità dell’area dal 1900 a oggi, dove si notano alcuni terremoti avvenuti in territorio nepalese di magnitudo anche più elevata di quello odierno. In particolare, quello del 15 gennaio 1934 (magnitudo 8.0), quello del 25 aprile 2015 (magnitudo 7.8) e quello del 12 maggio 2015 (magnitudo 7.3). Con i quadrati viola sono riportati gli eventi avvenuti a partire da questa notte (poco più di una ventina)“.

