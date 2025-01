Terremoto sul Vesuvio: registrata una scossa nella notte | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nella tarda serata del 19 gennaio 2025, alle ore 23:57 italiane, è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.6 nell’area del Vesuvio. Il sisma, con una profondità di 200 metri, è stato rilevato dai sistemi di monitoraggio sismico nazionali e confermato dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma non ha causato danni a persone o strutture. L’INGV continuerà a monitorare l’area per fornire aggiornamenti in tempo reale.

