Tesla in Cina: record di vendite, ma si riduce la quota di mercato

Tesla ha raggiunto un record storico di vendite in Cina nel 2024, con un incremento dell’8,8% nelle consegne di auto elettriche, arrivando a oltre 657.000 veicoli. Questo dato è particolarmente significativo considerando la forte concorrenza di aziende locali come Byd e altre case automobilistiche cinesi, che continuano a sfidare Tesla con modelli sempre più competitivi. In particolare, solo nel mese di dicembre, le vendite sono aumentate del 12,8%.

Tuttavia, nonostante il successo nelle vendite, Tesla sta assistendo a una riduzione della sua quota di mercato in Cina. Nel 2024, la percentuale è scesa al 6%, rispetto al 7,8% dell’anno precedente. Questo calo di quote riflette le difficoltà del colosso automobilistico statunitense nel mantenere la sua posizione di leadership, con una crescente pressione da parte dei produttori locali che offrono modelli a prezzi più competitivi.

In risposta a questa sfida, Tesla, seguendo una strategia simile a quella di Apple, ha dovuto ricorrere a massicci sconti per mantenere la sua competitività. “Tesla è costretta ad una politica di forti sconti (fino a oltre 1.300 dollari a modello) per resistere a quella che oramai si caratterizza come una vera e propria guerra dei prezzi con le più convenienti case locali“, si legge in una nota dell’ANSA. Questi sforzi per abbassare i prezzi riflettono la crescente difficoltà di Tesla nel fronteggiare l’agguerrita concorrenza interna, nonostante il suo successo nelle vendite complessive.

Con il panorama competitivo in continua evoluzione, sarà interessante osservare come Tesla riuscirà a mantenere la sua presenza in un mercato che si sta rapidamente adattando alle sfide del settore automobilistico elettrico.

