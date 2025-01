Tesla, volano stracci tra Musk e il capo del fondo norvegese: cosa è successo

MeteoWeb

Volano stracci tra Elon Musk e Nicolai Tangen il capo del fondo sovrano più grande del mondo, quello norvegese, azionista di Tesla. Secondo lo scambio reso noto dallo stesso fondo, Musk si è scagliato contro Tangen che a giugno aveva votato contro il maxi pacchetto retributivo del multimiliardario per l’anno 2024 pari a 56 miliardi di dollari. Compenso inviso anche ad un altro azionista, il fondo olandese Abp, tanto da spingerlo nelle scorse settimane a vendere l’intera partecipazione da 571 milioni di euro in Tesla. Non solo accuse però: gli sgambetti tra i due vanno avanti da tempo e ad ottobre l’uomo più ricco del mondo ha rifiutato all’ultimo momento l’invito di Tangen a partecipare a una conferenza di investitori a Oslo e a una cena privata in casa, adducendo la sarcastica motivazione del costo del viaggio.

“Quando ti chiedo un favore, cosa che faccio molto raramente, e tu rifiuti, allora non dovresti chiedermene un altro finché non avrai fatto qualcosa superiore al nulla per rimediare”, ha scritto Musk in un messaggio al vetriolo a Tangen. “Gli amici sono quello che fanno”, ha aggiunto Musk nello scambio datato 14 ottobre, una copia del quale è stata pubblicata dal fondo. “Prendo atto e capisco perfettamente. Come grande azionista facciamo il tifo per te. Buona fortuna per tutto”, era stata la risposta lapidaria del norvegese.

I dettagli

Il fondo, che attualmente ha un patrimonio valutato in oltre 1,77 trilioni di dollari, e alla fine di giugno possedeva lo 0,95% di Tesla circa 6 miliardi, ha reso pubblico il ‘carteggio’ per motivi di trasparenza. “Come si può vedere nei messaggi di testo, parte del dialogo era legato al nostro voto su Tesla, dove tra le altre cose abbiamo votato contro il pacchetto retributivo di Elon Musk”, ha dichiarato all’Afp il portavoce del fondo Line Aaltvedt in una e-mail.

