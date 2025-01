TikTok in mano a Elon Musk? La risposta di Donald Trump

MeteoWeb

Donald Trump ha dichiarato di essere favorevole all’idea di un’acquisizione di TikTok da parte di Elon Musk, qualora il capo di X, SpaceX e Tesla volesse acquistare il social network dalla società cinese ByteDance, vietata nel territorio americano da domenica. Il presidente degli Stati Uniti, che lunedì ha firmato un ordine esecutivo per sospendere la legge sul divieto per 75 giorni, ha anche suggerito dalla Casa Bianca che l’entità che ha acquistato TikTok dovrebbe “darne metà agli Stati Uniti” in cambio di una “licenza”.

