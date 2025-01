TikTok, il provvedimento immediato dopo l’intervento di Trump

MeteoWeb

TikTok sembra tornato online poco dopo l’intervento su Truth del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump che ha promesso un ordine esecutivo già domani per “salvare” l’app. Lo riferiscono i media americani, che raccontano come circa 12 ore dopo lo stop gli utenti negli Usa abbiano iniziato a poter accedere di nuovo a TikTok, anche se continua a comparire il messaggio di avviso sul blocco collegato al divieto confermato nei giorni scorsi dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

“In accordo con i nostri fornitori di servizi, TikTok è in procinto di ripristinare il servizio”, ha detto la società in un comunicato. “Ringraziamo il presidente Trump per aver fornito la necessaria chiarezza e la garanzia ai nostri fornitori di servizi che non dovranno affrontare sanzioni TikTok a oltre 170 milioni di americani e consentendo a oltre 7 milioni di piccole imprese di prosperare”, afferma la nota. Il ceo di TikTok Usa, Shou Zi Chew, sarà presente domani alla cerimonia di insediamento di Trump.

