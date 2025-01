Torturatore di gatti a Brindisi: svelati dettagli inquietanti sul responsabile

MeteoWeb

“Come mai non è ancora stato fermato il torturatore dei gatti di Brindisi? Questa è la domanda che tutti si pongono a fronte dell’evidenza di alcuni fatti che non lasciano spazio a diverse interpretazioni se non quelle di una azione violenta sui gatti. Una persona è stata vista girare nei pressi di una colonia felina censita armato di gabbia trappola e di un’arma bianca ed è stato individuato anche attraverso video registrazioni e visto in atteggiamenti gravemente sospetti in zone sensibili dove ci sono delle colonie feline e i gatti vivono in libertà.

Questa persona che ci faceva con una gabbia trappola e un’arma bianca nelle vicinanze delle colonie feline dove possono operare solo i tutor delle colonie? Se voleva soccorrere dei gatti in difficoltà perché non si è attenuto a leggi e regolamenti comunali che impongono che in caso di pericolo per i gatti vengano attivati i responsabili delle colonie? Se voleva dare da mangiare ai gatti cosa ci faceva con una gabbia trappola e un’arma bianca pericolosa per i gatti? Ma la domanda vera perchè questa persona non è ancora stata sottoposta a provvedimenti interdittivi nonostante le segnalazioni fatte a chi di dovere?” E’ quanto riportato in un comunicato congiunto delle associazioni Micetti di Brindisi ed AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

La richiesta

“Certo non è nostro compito interferire o dare suggerimenti a chi è preposto ad investigare, ma noi crediamo che le domande che ci siamo poste e che molti si pongono siano legittime, a noi non interessa fare processi mediatici a tizio o caio, questo sistema non ci appartiene. A noi interessa solo ed esclusivamente della vita e del bene dei gatti brindisini e quando vediamo situazioni di potenziale pericolo altro non facciamo che agire per la tutela dei gatti, e da parecchio tempo a Brindisi i gatti sono in pericolo per la presenza di un torturatore che va fermato ad ogni costo e va fermato subito e seguendo la legge in base alle conoscenze acquisite vi sarebbero a nostro avviso già gli estremi per provvedimenti identificativi ed interdittivi immediati e per rafforzare queste nostre certezze stiamo studiando nuove iniziative di carattere giudiziario che potrebbero vedere la luce a breve”.

