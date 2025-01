Trump pronto a bloccare i fondi per la ricerca “gain-of-function”: legami con il Covid sotto esame

MeteoWeb

L’amministrazione Trump sta lavorando a un ordine esecutivo sulla sospensione temporanea dei fondi federali destinati alla ricerca sui virus “gain-of-function”, un ambito scientifico che mira a comprendere come i patogeni possano evolversi per diventare più pericolosi o contagiosi. Lo ha riportato il Wall Street Journal. La decisione riflette le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza di questo tipo di ricerca, che ha ricevuto critiche significative. Alcuni membri del Congresso hanno collegato la pandemia di Covid-19 a tali studi, ipotizzando che il virus possa essere fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan, in Cina.

Stop temporaneo e possibili eccezioni

Secondo il rapporto, l’ordine proposto – attualmente in fase di revisione – mira a fermare gli scienziati finanziati dagli Stati Uniti dal modificare i virus. Tuttavia, alcune eccezioni potrebbero essere previste, come nel caso di patogeni specifici, tra cui il virus dell’influenza aviaria H5N1.

Divisioni sulla ricerca “gain-of-function”

Gli studi di “gain-of-function” prevedono la modifica di virus in laboratori altamente sicuri. I sostenitori di questa ricerca sottolineano che tali esperimenti sono cruciali per prepararsi a future pandemie, identificando potenziali minacce e sviluppando contromisure. Dall’altro lato, i critici temono che i rischi superino i benefici. Le principali preoccupazioni riguardano la sicurezza dei laboratori e la possibilità di fughe accidentali.

Un dibattito tra politica e scienza

L’amministrazione Biden aveva già introdotto misure più restrittive per controllare gli studi “gain-of-function”, riflettendo preoccupazioni sui rischi associati. Inoltre, il dottor Jay Bhattacharya, nominato da Trump per guidare i National Institutes of Health (NIH), ha espresso sostegno per una pausa su questa ricerca, segnalando un approccio cauto. I difensori della ricerca “gain-of-function” avvertono che limitare tali studi negli Stati Uniti potrebbe mettere il Paese in svantaggio, lasciando ad altre nazioni il primato nei progressi virologici.

