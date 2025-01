Trump decide l’uscita dall’OMS, cosa rischiano gli USA

MeteoWeb

Con una decisione che ha scatenato un acceso dibattito a livello globale, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo che sancisce l’uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La mossa, ufficializzata nello Studio Ovale, è stata motivata con accuse di cattiva gestione della pandemia di Covid-19, mancanza di riforme urgenti e presunta sottomissione dell’organizzazione a influenze politiche di alcuni Stati membri. Secondo il testo dell’ordine, inoltre, l’OMS avrebbe imposto agli Stati Uniti “pagamenti ingiustamente onerosi“. Tuttavia, la decisione non è priva di rischi e potrebbe avere gravi conseguenze per la sicurezza sanitaria nazionale e globale.

Accesso limitato ai dati epidemiologici

Uno dei principali rischi derivanti dall’uscita degli Stati Uniti dall’OMS è la perdita di accesso privilegiato ai dati globali sulla sorveglianza epidemica. L’OMS svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio delle malattie infettive e nella diffusione tempestiva di informazioni sulle minacce sanitarie emergenti. Senza la partecipazione attiva all’organizzazione, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi isolati nella raccolta di dati critici necessari per prevenire e gestire future epidemie.

Ritardi nei vaccini e perdita di leadership scientifica

L’uscita dall’OMS potrebbe anche influire negativamente sulla posizione degli Stati Uniti come leader nell’innovazione sanitaria globale. Senza il coordinamento e la collaborazione internazionale facilitati dall’OMS, gli Stati Uniti rischiano di trovarsi in una posizione di svantaggio nello sviluppo e nella distribuzione di vaccini e terapie innovative. Questa situazione potrebbe compromettere non solo la sicurezza sanitaria del paese, ma anche la sua competitività economica e scientifica.

Mancata partecipazione ai trattati globali sulle pandemie

Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dall’esclusione degli Stati Uniti dai negoziati per il primo trattato globale sulla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, avviati nel 2021 dagli Stati membri dell’OMS. Questo trattato mira a rafforzare la cooperazione internazionale in vista di future crisi sanitarie, ma l’assenza degli Stati Uniti potrebbe indebolire la loro capacità di influenzare le politiche globali e lasciare spazio ad altre potenze, come la Cina.

Conseguenze su scala nazionale e internazionale

La decisione di abbandonare l’OMS non è priva di implicazioni politiche. Sul fronte interno, potrebbe generare tensioni tra gli esperti sanitari e il governo, mentre a livello internazionale potrebbe danneggiare la credibilità degli Stati Uniti come partner affidabile nelle emergenze sanitarie. Inoltre, la tempistica del ritiro è particolarmente preoccupante: avviene in un periodo in cui il mondo è minacciato da nuovi focolai, come l’influenza aviaria H5N1, che ha già infettato decine di persone negli Stati Uniti.

