Trump e Putin hanno avuto un colloquio? La risposta ambigua

Donald Trump ha parlato con Vladimir Putin? E’ il presidente degli Stati Uniti ad alimentare il dubbio con una risposta ‘in due tempi’ nel briefing dopo l’incidente aereo che ha provocato 67 morti a Washington, con lo schianto tra un aereo dell’American Airlines e un elicottero militare. A bordo dell’aereo viaggiavano anche alcuni cittadini russi. Trump ha spiegato che gli Stati Uniti faciliteranno il rimpatrio delle vittime russe. Un giornalista ha chiesto a Trump: “ha parlato con il presidente Putin?”. “No”, la risposta del presidente americano.

“Non di questo”, ha aggiunto subito dopo. La seconda parte della risposta non è passata inosservata e ha innescato ipotesi: possibile che Trump e il presidente russo abbiano avuto contatti diretti? Il presidente degli Stati Uniti, che si è insediato il 20 gennaio, ha detto e ripetuto che punta ad un incontro in tempi brevi con il leader del Cremlino per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Ufficialmente, non sono in corso contatti tra Washington e Mosca per organizzare il confronto tra i presidenti. La risposta di Trump oggi, però, alimenta dubbi e ipotesi.

L’analisi

L’agenzia russa Tass, che segue il briefing del presidente americano, coglie il dettaglio e analizza la risposta: “Trump ha detto che non ha parlato con Putin dell’incidente aereo di Washington, lasciando effettivamente intendere che potrebbe esserci stato un contatto su un altro tema”.

