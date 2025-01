Trump ferma i progetti di energia eolica: “è costosa, uccide gli uccelli e rovina i paesaggi”

MeteoWeb

Il presidente USA Donald Trump ha sospeso le nuove concessioni federali per l’energia eolica offshore in attesa di una revisione ambientale ed economica, affermando che le pale eoliche sono brutte, costose e danneggiano la fauna selvatica. “Non faremo la cosa del vento. Grandi, brutti mulini a vento“, ha affermato. Il presidente USA ha affermato che i progetti eolici offshore sono alla base dell’aumento della mortalità delle balene al largo della costa orientale degli Stati Uniti negli ultimi anni, aggiungendo che “sono la forma di energia più costosa che si possa avere, di gran lunga. E uccidono gli uccelli e rovinano splendidi paesaggi“.

In un comunicato stampa della Casa Bianca è stato spiegato che Trump ha emesso un provvedimento esecutivo che sospende le concessioni per l’energia eolica offshore in tutte le aree della piattaforma continentale esterna degli Stati Uniti, in attesa di una revisione ambientale ed economica. Non si prevede che l’ordine avrà ripercussioni sui progetti eolici offshore statunitensi esistenti, portati avanti da aziende tra cui Orsted, Avangrid, Copenhagen Infrastructure Partners e Dominion.

L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden considerava l’energia eolica una parte fondamentale della sua strategia per decarbonizzare il settore energetico statunitense e combattere il cambiamento climatico e il suo governo ha indetto numerose aste volte a sviluppare nuovi grandi progetti. L’opposizione di Trump all’energia eolica rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al suo primo mandato, quando la sua amministrazione aveva cercato anche di incoraggiare lo sviluppo dell’energia eolica offshore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.