Dal GNL all’eolico offshore, le prime azioni di Trump per il settore energetico

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso una raffica di ordini a poche ore dal suo insediamento di ieri, con l’obiettivo di incrementare la produzione di petrolio e gas degli USA e di smantellare l’agenda climatica dell’ex Presidente Joe Biden. Ecco alcune delle azioni intraprese nel primo giorno del secondo mandato di presidenza Trump. Donald Trump ha dichiarato un’emergenza energetica nazionale, con l’obiettivo di ottenere l’autorità di ridurre le restrizioni ambientali sulle infrastrutture e sui progetti energetici e facilitare l’autorizzazione per nuove infrastrutture di trasmissione e oleodotti. “Ci consente di fare tutto il necessario per anticipare il problema – ha detto Trump mentre firmava l’ordine -, e noi abbiamo questo tipo di emergenza”.

In precedenza, il neopresidente aveva spiegato il motivo della dichiarazione: “la crisi dell’inflazione è stata causata da una spesa eccessiva e dall’aumento dei prezzi dell’energia, ed è per questo che oggi dichiarerò anche un’emergenza energetica nazionale. Trivelleremo”.

Esportazioni di GNL

Come riporta l’agenzia Reuters, Trump ha emesso un ordine affinché gli USA riprendano ad elaborare le domande di permesso di esportazione per i nuovi progetti di GNL che riforniscono Asia ed Europa, invertendo la pausa attuata da Biden all’inizio del 2024 per studiare gli effetti ambientali ed economici delle esportazioni. Gli USA sono il più grande esportatore mondiale di GNL. Nel 2023, le esportazioni statunitensi di combustibile super-refrigerato hanno stabilito un record.

La pausa nei nuovi permessi di esportazione, però, ha creato incertezza per una serie di progetti in corso. Gli impianti in Louisiana in attesa di approvazione includono Commonwealth LNG, CP2 di Venture Global, l’espansione di Cheniere Energy all’impianto di Sabine Pass e il terminal Lake Charles di Energy Transfer. In Texas, una seconda fase del progetto Port Arthur LNG di Sempra attende l’approvazione.

Ritiro dall’Accordo di Parigi

Trump ha ordinato il ritiro degli USA dall’Accordo sul clima di Parigi, un accordo internazionale per combattere il cambiamento climatico, ripetendo una mossa fatta nel suo primo mandato. Trump ha definito il cambiamento climatico “una bufala” e sostiene che l’Accordo di Parigi mette gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai rivali geopolitici come la Cina. “Mi ritiro immediatamente dall’ingiusta e unilaterale truffa dell’accordo sul clima di Parigi. Gli Stati Uniti non saboteranno le nostre industrie, mentre la Cina inquina impunemente“, ha affermato.

Eolico offshore

Trump ha sospeso la nuova concessione federale per l’eolico offshore in attesa di una revisione ambientale ed economica, affermando che le pale eoliche sono brutte, costose e danneggiano la fauna selvatica. “Non faremo questa cosa dell’eolico“, ha spiegato. In un comunicato stampa della Casa Bianca si legge che Trump ha emesso un’azione esecutiva che sospende la concessione per l’eolico offshore da tutte le aree della piattaforma continentale esterna degli Stati Uniti in attesa di una revisione ambientale ed economica.

L’ordine non dovrebbe avere un impatto sui progetti eolici offshore nazionali in corso, promossi da aziende tra cui Orsted, Avangrid, Copenhagen Infrastructure Partners e Dominion. A differenza di Trump, Biden considerava l’energia eolica come una parte fondamentale della sua strategia per decarbonizzare il settore energetico.

