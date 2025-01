Clima: cosa succede dopo l’uscita degli USA dall’Accordo di Parigi

MeteoWeb

L’Accordo di Parigi, dal quale gli Stati Uniti sono usciti con un ordine esecutivo firmato da Donald Trump nel giorno del suo insediamento, è un trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato nel dicembre 2015 da circa 200 Paesi per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali. La decisione di Trump non è stata una sorpresa, ma la fretta del Presidente nel ratificarlo suggerisce che sarà rapido nel rivedere la politica energetica e climatica del Paese. In effetti, Trump ha già annunciato misure che prendono le distanze dalla lotta globale al cambiamento climatico e oscurano le prospettive ambientali con il sostegno ai combustibili fossili e l’abbandono delle iniziative verdi intraprese dalla precedente amministrazione Biden.

Il ritiro dall’Accordo di Parigi non è qualcosa che verrà attuato automaticamente, poiché tecnicamente ci vuole un anno dal momento in cui gli Stati Uniti notificano ufficialmente alle Nazioni Unite la loro decisione.

Non è la prima volta che gli Stati Uniti prendono questa decisione: lo aveva già fatto lo stesso Trump durante il suo primo mandato.

L’Accordo di Parigi

Dall’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto nel febbraio 2005, è diventato chiaro che era necessario lavorare per sviluppare un regime climatico globale che includesse tutti i Paesi negli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra. L’Accordo di Parigi ha segnato una pietra miliare nell’impegno dei Paesi verso un’azione globale per mitigare il riscaldamento globale, accettando di ridurre le emissioni di gas serra fino a raggiungere un pianeta climaticamente neutro entro la metà del secolo.

L’Accordo di Parigi riconosce l’importanza di aumentare l’ambizione degli impegni con obiettivi sempre più ambiziosi. Sottolinea inoltre l’importanza degli ecosistemi, in particolare delle foreste, che sono esplicitamente inclusi nell’Accordo, e riconosce la possibilità di utilizzare meccanismi di mercato per soddisfare gli obiettivi stabiliti dai Paesi.

I vertici sul clima

Gli Stati Uniti sono uno dei principali emettitori di gas serra dopo la Cina, quindi la decisione di Trump di fare marcia indietro sull’Accordo di Parigi riapre gli interrogativi sulla lotta globale al cambiamento climatico e sul ruolo dei vertici sul clima. In occasione delle conferenze globali che si tengono ogni anno, le COP, i leader di quasi 200 Paesi in tutto il mondo si incontrano per stabilire impegni per ridurre le emissioni di gas serra. I negoziati si svolgono su più fronti, tenendo conto delle esigenze e degli sforzi particolari dei Paesi che richiedono criteri che causano attriti tra Paesi più o meno inquinanti e con più o meno risorse a disposizione. Questo modello di negoziati globali, di cui l’Ue è spesso la forza trainante, tende a mettere i Paesi del Nord e del Sud del mondo gli uni contro gli altri in termini di impegni per la riduzione delle emissioni.

La prossima COP si terrà in Brasile e rappresenterà una nuova opportunità per rafforzare gli impegni assunti e garantire che l’azione per il clima resti al centro delle politiche globali, nel percorso verso un futuro verde e sostenibile.

Ogni cinque anni, e questo sarà il turno nel 2025, tutti i Paesi devono comunicare e mantenere i contributi determinati a livello nazionale (NDC), ovvero piani per combattere i cambiamenti climatici che devono includere obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Inoltre, tutti i Paesi devono attuare politiche e misure nazionali per raggiungere questi obiettivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.