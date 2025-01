Trump firma ordine esecutivo: stop ai finanziamenti per la transizione di genere nei minori

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che limita l’accesso alle cure per l’affermazione di genere per i minori di 19 anni. Il provvedimento, intitolato “Proteggere i bambini dalle mutilazioni chimiche e chirurgiche“, vieta i finanziamenti federali per bloccanti della pubertà, terapie ormonali e interventi chirurgici volti alla transizione di genere.

L’ordinanza impone anche restrizioni alle sovvenzioni per la ricerca medica e la formazione degli operatori sanitari in materia di assistenza transgender, revocando le linee guida della World Professional Association for Transgender Health (Wpath). Il documento afferma che la Wpath “manca di integrità scientifica” e sostiene che molti giovani potrebbero pentirsi della transizione, con conseguenze permanenti sulla salute.

