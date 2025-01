Trump non esclude forza militare ed economica per il controllo di Panama e Groenlandia

MeteoWeb

Donald Trump si rifiuta di escludere l’uso di forza militare e misure economiche per portare il canale di Panama e la Groenlandia sotto il controllo degli Usa. “Non posso assicurarlo per nessuna delle due cose”, ha detto rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se escludeva “la forza militare o la coercizione economica. Abbiamo bisogno di sicurezza economica, il canale di Panama è stato costruito dai militari, non mi impegno ora a fare questo, potrebbe essere quello che dovremmo fare qualcosa”, ha aggiunto sottolineando che il canale di Panama “è vitale per il nostro Paese, ora è gestito dalla Cina, noi abbiamo dato il canale a Panama non alla Cina, e loro ne hanno abusato”.

Riguardo alla Groenlandia, Trump ha ribadito che gli Usa devono ottenerne il controllo per motivi di “sicurezza nazionale”, affermando che la “nessuno sa se la Danimarca ha un diritto legale” e facendo riferimento che la popolazione dell’isola potrà “decidere sull’indipendenza”.

