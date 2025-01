Trump, così il meteo stravolge i piani della cerimonia di giuramento

MeteoWeb

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato che tutta la cerimonia del suo giuramento sia nella Rotonda del Campidoglio, “come fu per Ronald Reagan nel 1985, sempre a causa del clima molto freddo”. “Le previsioni meteo per Washington DC, con il fattore vento gelido, potrebbero portare le temperature a minimi record. C’è una folata artica che sta spazzando il Paese. Non voglio vedere persone ferite o sofferenti in alcun modo. Sono condizioni pericolose per le decine di migliaia di forze dell’ordine, soccorritori, cani da guardia e persino cavalli, e centinaia di migliaia di sostenitori che saranno fuori per molte ore il 20 gennaio (in ogni caso, se decidete di venire, vestitevi in modo caldo!)”, scrive.

“Pertanto – spiega – ho ordinato che il discorso inaugurale, oltre alle preghiere e ad altri discorsi, venga pronunciato nella Rotonda del Campidoglio degli Stati Uniti, come fu per Ronald Reagan nel 1985, anche in quella occasione a causa del clima molto freddo. I vari dignitari e ospiti saranno portati dentro il Campidoglio. Sarà un’esperienza molto bella per tutti, e in particolar modo per il vasto pubblico televisivo!”.

“Lunedì apriremo la Capital One Arena per la visione in diretta di questo evento storico e per ospitare la parata presidenziale. Mi unirò alla folla alla Capital One, dopo il mio giuramento“, ha promesso. “Tutti gli altri eventi rimarranno gli stessi, incluso il Victory Rally alla Capital One Arena, domenica alle 15:00 (le porte si aprono alle 13, per favore arrivate presto!), e tutti e tre i Balli inaugurali lunedì sera”, aggiunge.

Trump giura al chiuso, i precedenti da Reagan a Harding

È inconsueto ma è successo in passato che un Presidente degli Stati Uniti giurasse all’interno e non sui gradini del Capitol come di norma. A parte il secondo giuramento di Ronald Reagan nel 1985 a causa del freddo polare di quel giorno, hanno giurato al chiuso Franklin Delano Roosevelt per il quarto mandato e poi Harry Truman: entrambi nel 1945, il primo per le restrizioni legate alla Seconda Guerra Mondiale, il secondo dopo la morte improvvisa di Roosevelt.

Lyndon B. Johnson nel 1963 giurò all’interno di un aereo presidenziale a Dallas subito dopo l’assassinio di John F. Kennedy. Prima ancora, Calvin Coolidge nel 1923 giurò nella casa di famiglia in Vermont, alla presenza del padre notaio, dopo la morte di Warren Harding.

I giuramenti al chiuso sono indotti da ragioni eccezionali come emergenze nazionali, maltempo, o necessità politiche. Dopo l’assassinio di James Garfield, Chester Arthur giurò nel 1881 prima nella sua residenza privata a New York e poi nuovamente al Capitol Building. E sempre a ritroso Rutherford Hayesnel 1887 giurò in privato alla Casa Bianca per evitare contestazioni dopo un’elezione controversa.

