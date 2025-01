Trump mostra mappe con il Canada parte degli USA

MeteoWeb

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump torna a insistere sull’annessione del Canada e ha pubblicato su Truth una mappa degli Stati Uniti che incorpora il Canada come territorio, ed una in cui sull’intera area campeggia la bandiera degli USA. Sul social, Trump ha scritto: “Oh Canada!“. Ieri il presidente eletto ha minacciato di usare la “forza economica” per annettere il Canada, ribadendo le mire espansionistiche rilanciate più volte negli ultimi giorni nei confronti del vicino, così come della Groenlandia e del Canale di Panama.

