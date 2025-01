Trump, Musk: “il futuro della civiltà è salvo, porteremo l’uomo su Marte”

MeteoWeb

“È grazie a voi che il futuro della civiltà è salvo“: è quanto ha detto il CEO di Tesla, Elon Musk, nominato a co-dirigere il nuovo “Dipartimento per l’efficienza governativa” dal Presidente statunitense Donald Trump, nel discorso tenuto alla Capital One Arena di Washington dopo il giuramento di Trump. “Questa non è stata una vittoria come tante. È stato un bivio lungo il cammino della civiltà umana – ha detto Musk – sapete, ci sono elezioni che vanno e vengono. Alcune elezioni sono, sapete, importanti, altre no. Ma questa, questa è stata davvero importante. E voglio solo dire grazie per aver reso possibile tutto questo. Grazie. Il mio cuore è con voi. È grazie a voi che il futuro della civiltà è salvo. Grazie a voi. Avremo città sicure, finalmente, città sicure, confini protetti, spese sensate, cose essenziali”.

Musk ha poi parlato dell’ambizione di portare l’uomo su Marte sotto la presidenza di Trump: “potete immaginare quanto sarebbe bello avere astronauti americani piantare la bandiera su un altro pianeta per la prima volta? Quanto sarebbe stimolante? Servono cose che ci ispirino, che ci rendano felici di svegliarci la mattina e dire “non velo l’ora di vedere il futuro””.

“Mi farò il c*** per voi!”, ha detto Musk, rivolgendosi ai sostenitori di Trump. “Sono super entusiasta per il futuro. Sarà emozionante. Come ha detto il Presidente, avremo un’età dell’oro. Sarà fantastico. Renderemo bello il futuro. Non vedo l’ora. Sarà fantastico”.

Il patron di Tesla e SpaceX nella nuova amministrazione guiderà il neonato Doge, Dipartimento per l’efficienza governativa, che dovrebbe tagliare “due trilioni di dollari” di spese federali ritenute inutili o improduttive.

