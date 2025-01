Trump non scherza sulla Groenlandia: la certezza di Marco Rubio

MeteoWeb

Donald Trump sulla Groenlandia non scherza. Lo ha assicurato il segretario di stato Marco Rubio sottolineando che è “completamente realistico che la Cina possa cercare, forse anche nel breve termine, di fare in Groenlandia quello che ha fatto al canale di Panama e in altre aree”, ovvero installare risorse in grado minacciare la sicurezza americana.

