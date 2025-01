Trump toglie la scorta all’immunologo Anthony Fauci: “può pagarsela da solo”

MeteoWeb

L’amministrazione Trump ha revocato le misure di sicurezza per Anthony Fauci, l’immunologo che ha guidato negli Stati Uniti le misure contro la pandemia da Covid e minacciato di morte da novax e cospirazionisti trumpiani. A chiedere la revoca è stato il senatore Repubblicano Rand Paul, uno dei più accaniti critici di Fauci. L’immunologo pagherà di tasca propria la scorta. “Quando lavori per il governo a un certo punto la scorta finisce, non puoi averla per sempre“. Così Donald Trump ha risposto alla domanda di una giornalista che gli chiedeva un commento sulla revoca della scorta a Anthony Fauci, al pari di quanto già deciso nei confronti di ex esponenti della precedente Amministrazione Trump, come Mike Pompeo e John Bolton. “Hanno fatto un sacco di soldi, si possono pagare la scorta da soli”, ha detto il Presidente parlando in North Carolina. “Posso dargli il contatto di qualche buona agenzia di security”, ha scherzato ancora.

Nel 2020, il National Institutes of Health (NIH) ha richiesto una scorta di sicurezza per Fauci per proteggerlo dalle minacce che ha ricevuto in qualità di alto funzionario sanitario e portavoce pubblico durante la pandemia di Covid.

