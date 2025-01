Trump si affida a Jon Voight, Mel Gibson e Stallone: ufficializzati i ruoli

MeteoWeb

“È un onore per me annunciare che Jon Voight, Mel Gibson e Sylvester Stallone saranno ambasciatori speciali in un luogo grande ma molto tormentato, Hollywood, California”. Lo ha dichiarato Trump in un post su Truth.

“Saranno miei inviati speciali allo scopo di rendere Hollywood, che negli ultimi quattro anni ha perso molti affari a favore di Paesi stranieri, ancora più grande, migliore e più forte di prima! Queste tre persone di grande talento saranno i miei occhi e le mie orecchie, e farò in modo che si realizzi ciò che suggeriscono. Sarà di nuovo, come per gli stessi Stati Uniti d’America, l’età d’oro di Hollywood!”, ha scritto il presidente eletto.

