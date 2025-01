Trump celebra la vittoria a Washington: ovazione alla Capital Arena, sul palco anche Elon Musk | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Donald Trump è arrivato alla Capital Arena di Washington per il suo ultimo comizio da presidente-eletto, quello per celebrare la vittoria. Ad attenderlo 20.000 sostenitori. Ovazione quando è salito sul palco per il suo ultimo comizio da presidente-eletto. “Abbiamo vinto. Sono contento di essere tornato. Ci riprenderemo il Paese”, sono le sue prime parole, insieme allo slogan “Faremo di nuovo grande l’America”.

“Metteremo fine all’invasione dei nostri confini, ripristineremo la legge e l’ordine nelle nostre città e nelle nostre scuole allontanando le ideologie di sinistra”, sono state le prime parole di Trump. “Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie. Mi batterò per voi ogni singolo giorno”.

“Ci hanno portato sull’orlo della Terza guerra mondiale, ma non accadrà, non accadrà. Da domani – ha aggiunto – lavorerò a una velocità storica per risolvere ogni singola crisi che il nostro Paese si trova di fronte. Dobbiamo farlo”.

Apple e TikTok

“Ho parlato” con l’amministratore delegato di Apple Tim Cook: “faranno un massiccio investimento”. “TikTok oggi è tornata. bisogna salvare TikTok”, preannunciando un’azione immediata. “Mi piace TikTok. E dobbiamo salvare posti di lavoro”, dice il presidente prospettando l’ipotesi di una joint-venture che coinvolga anche un soggetto statunitense nella proprietà dell’app.

Elon Musk sul palco

“Vogliamo fare molti cambiamenti” e “questa vittoria è solo l’inizio”. Lo ha detto Elon Musk. “Getteremo le fondamenta perché l’America sia forte per secoli, per sempre”, ha detto Musk.

🚨 WOW: President Trump just WALKED THROUGH THE CROWD to take the stage at his Victory Rally Trump loves his supporters! 🇺🇸 This gave me chills.

pic.twitter.com/AM81WuR3BJ — Nick Sortor (@nicksortor) January 19, 2025

