La Turchia triplica le forniture di energia elettrica verso la Siria: il motivo

Il governo turco ha intenzione di triplicare le forniture di energia elettrica verso la Siria. A rendere noto il ministro dell’energia e delle Risorse naturali, Alparslan Bayraktar, che ha sottolineato la necessità di una stretta collaborazione tra il governo turco e il nuovo governo siriano per favorire un processo di stabilizzazione dell’intera regione. “Stiamo lavorando per triplicare le forniture di gas verso la Siria. La Turchia fornisce già energia elettrica all’Iraq e questo tipo di collaborazione, già importante per la pace regionale, è diventata ora ancor più importante alla luce degli ultimi sviluppi in Siria”, ha detto Bayraktar.

