A Bergamo UNIMONT riceve il “Premio Montagna Italia per la cultura”

Si è conclusa la 19ª edizione dell’Orobie Film Festival, una manifestazione che ogni anno celebra la bellezza, la cultura e le sfide delle montagne. Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi nella suggestiva cornice della Sala Galmozzi di Bergamo, il polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano ha ricevuto il prestigioso “Premio Montagna Italia per la cultura”. La cerimonia è stata presieduta da Roberto Gualdi, Presidente dell’Orobie Film Festival, che ha sottolineato nel suo intervento l’importanza di celebrare e valorizzare le montagne non solo attraverso il cinema, ma anche riconoscendo l’impegno di istituzioni come UNIMONT. Il riconoscimento, consegnato da Carlo Personeni, Presidente Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, alla Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile di UNIMONT, “celebra il costante impegno del polo alpino della Statale nel promuovere lo sviluppo sostenibile e innovativo delle aree montane attraverso la ricerca, la formazione, la diffusione di cultura e la disseminazione dei risultati della ricerca anche al di fuori del contesto accademico. Il premio è stato consegnato alla presenza di una platea composta da esperti del settore, istituzioni e appassionati della montagna, sottolineando l’importanza del lavoro svolto per affrontare le sfide ecologiche, economiche e sociali che interessano questi territori.

La serata precedente, venerdì 24 gennaio, la Prof.ssa Giorgi aveva tenuto una presentazione presso il Cinema Gavazzeni di Seriate (BG), in cui ha illustrato le attività del polo. Nel suo intervento si è soffermata sull’importanza della sinergia tra ricerca scientifica, formazione accademica e collaborazione con il territorio per garantire un futuro sostenibile alle montagne. Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, ha sottolineato come sia grazie a collaborazioni di questo tipo che si possano affrontare con successo le sfide legate al futuro dei territori montani”, si legge nella nota.

A margine della premiazione, la Prof.ssa Giorgi ha commentato: “questo premio non è solo un riconoscimento per il lavoro di UNIMONT, ma anche un segnale per tutte le persone straordinarie che, con passione e determinazione, si impegnano ogni giorno ad “aprire nuove vie” tra le montagne e per le montagne. Le immagini, le storie e le emozioni condivise all’Orobie Film Festival testimoniano l’immenso valore racchiuso in queste terre e nella cultura che le anima”.

