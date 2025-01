UNIMONT, il progetto per la gestione dei prati e pascoli di alta quota

MeteoWeb

“UNIMONT, polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, collabora alla disseminazione dei risultati del progetto PAGA-LO (Integrazione dei Pagamenti basati sui Risultati Ambientali per la Gestione di prati e pascoli di Alta quota in Lombardia), realizzato nell’ambito del PSR 2014-2020 – Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione”. L’obiettivo principale del progetto è migliorare le pratiche di gestione dei prati e pascoli di alta quota, riconosciuti come habitat di interesse comunitario (Habitat 6520 e 6230*), per favorire il mantenimento della biodiversità grazie all’adozione dei Result Based Payments (RBP).

Il progetto coinvolge il Parco dell’Adamello, il Parco delle Orobie Bergamasche, il Parco delle Orobie Valtellinesi e il Comune di Corteno Golgi, con la partecipazione attiva di agricoltori, allevatori ed enti gestori del territorio identificando almeno sei Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nell’area alpina lombarda, con rilievi floristico-vegetazionali, analisi della biomassa e sviluppo di indicatori di biodiversità per i RBP e organizzando incontri peer-to-peer per discutere e approfondire i meccanismi dei pagamenti basati sui risultati e gli indicatori sviluppati.

