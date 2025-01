USA, le case farmaceutiche aumenteranno i prezzi per oltre 250 farmaci

MeteoWeb

Le case farmaceutiche hanno in programma di aumentare i prezzi negli Stati Uniti per almeno 250 farmaci di marca, tra cui il trattamento Pfizer per COVID-19 Paxlovid, le terapie cellulari antitumorali di Bristol Myers Squibb’s e vaccini della francese Sanofi, all’inizio del 2025, secondo i dati analizzati dalla società di ricerca sanitaria 3 Axis Advisors. Quasi tutti gli aumenti dei prezzi dei farmaci sono inferiori al 10%, la maggior parte ben al di sotto. L’aumento del prezzo mediano dei farmaci è del 4,5%, in linea con la mediana di tutti gli aumenti di prezzo dell’anno scorso. Gli aumenti sono per i prezzi di listino, che non includono sconti per i gestori dei benefit farmaceutici e altri sconti. Un tempo, gli aumenti più consistenti dei prezzi dei farmaci erano molto più comuni negli Stati Uniti, ma negli ultimi anni le case farmaceutiche li hanno ridimensionati dopo che gli aumenti dei prezzi avevano attirato aspre critiche a metà dell’ultimo decennio.

“Le case farmaceutiche non hanno più molto spazio per aumentare i prezzi nel tempo, il che significa che prendersi maggiori libertà sui prezzi di lancio è davvero l’unica opzione che hanno di fronte alle sanzioni estese per gli aumenti dei prezzi anno su anno”, ha affermato Antonio Ciaccia, Presidente di 3 Axis.

Un’analisi Reuters sui prezzi dei nuovi farmaci ha rilevato che le aziende farmaceutiche hanno lanciato nuovi farmaci negli Stati Uniti nel 2023 a prezzi superiori del 35% rispetto al 2022.

Gli oltre 250 aumenti dei farmaci rappresentano un incremento rispetto al 29 dicembre dell’anno scorso, quando le case farmaceutiche hanno svelato i piani per aumentare i prezzi di oltre 140 marchi di farmaci.

Le aziende farmaceutiche stanno anche riducendo alcuni prezzi dall’1 gennaio. Merck & Co intende tagliare il prezzo di listino dei suoi farmaci per il diabete fortemente scontati Januvia e Janumet “per allineare il prezzo di listino più da vicino al prezzo netto”.

Gli Stati Uniti pagano di più

Gli Stati Uniti pagano di più per i farmaci da prescrizione rispetto a qualsiasi altro Paese e il Presidente in carica Donald Trump ha promesso di abbassare i costi dei farmaci concentrandosi sugli intermediari nel sistema sanitario statunitense.

È probabile che altri produttori di farmaci annuncino altri aumenti dei prezzi dei farmaci nel corso di gennaio, storicamente il mese in cui i produttori di farmaci aumentano i prezzi più di frequente.

Pfizer ha aumentato i prezzi della maggior parte dei farmaci nell’ultimo elenco (oltre 60 farmaci). Oltre a un aumento del 3% su Paxlovid, la società ha aumentato i prezzi di farmaci tra cui il trattamento per l’emicrania Nurtec e i farmaci contro il cancro Adcetris, Ibrance e Xeljanz tra il 3% e il 5%. “Pfizer ha adeguato i prezzi medi di listino dei nostri medicinali e vaccini per il 2025 al di sotto del tasso di inflazione, circa il 2,4%, per molti prodotti nel nostro portafoglio diversificato”, ha affermato la portavoce di Pfizer Amy Rose. Ha aggiunto che gli aumenti aiutano a sostenere gli investimenti nello sviluppo dei farmaci e a compensare i costi.

Bristol Myers ha aumentato il prezzo delle sue costose terapie cellulari tumorali Abecma e Breyanzi rispettivamente del 6% e del 9%. I trattamenti personalizzati per il cancro del sangue possono già costare quasi mezzo milione di dollari. Un portavoce di BMS ha affermato che l’azienda è “impegnata a raggiungere un accesso senza restrizioni da parte dei pazienti” ai suoi medicinali. Ha affermato che il prezzo di Breyanzi in particolare “riflette il trattamento potenzialmente trasformativo e individualizzato in un’infusione una tantum”.

Sanofi ha aumentato i prezzi di circa una dozzina dei suoi vaccini tra il 2,9% e il 9%.

I maggiori aumenti di prezzo dei marchi, secondo l’analisi 3 Axis, sono stati quelli di Leadiant Pharmaceuticals, un’unità dell’italiana Essetifin. L’azienda ha aumentato i prezzi di circa il 15% sul suo trattamento Matulane per il morbo di Hodgkin e di circa il 20% su Cystaran, collirio per aiutare i pazienti con sintomi di una rara condizione chiamata cistinosi.

