USA, Trump: “potremmo essere un Paese notevolmente ampliato in futuro”

Il Presidente degli USA Donald Trump ha ringraziato gli elettori del Nevada per avergli consegnato la vittoria, mentre si fermava per un giro di vittoria nello stato in bilico che è diventato rosso per la prima volta in decenni a novembre. La tappa di Trump a Las Vegas è arrivata dopo visite consecutive nel North Carolina colpita dall’uragano e a Los Angeles devastata dagli incendi, concludendo una prima settimana impegnativa nello Studio Ovale. Dal palco del Nevada, Trump ha esposto alcuni dei suoi successi. Il Presidente ha anche accennato a una possibile espansione territoriale mentre parlava dei piani per “trivellare, tesoro, trivellare”. Questi commenti arrivano mentre spinge per il controllo statunitense sulla Groenlandia e sul Canale di Panama.

“Gli Stati Uniti hanno la più grande quantità di petrolio e gas di qualsiasi altro Paese sulla Terra, e potremmo essere un Paese notevolmente ampliato in un futuro non troppo lontano, non è bello da vedere? Sapete, per anni, per decenni, abbiamo avuto le stesse dimensioni al metro quadrato, probabilmente siamo diventati più piccoli in realtà, ma potremmo essere un Paese allargato molto presto, e una delle cose che faremo è: trivellare, tesoro, trivellare”, ha detto Trump.

