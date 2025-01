USA, enorme valanga a Little Cottonwood Canyon: strade chiuse nell’Utah | VIDEO

MeteoWeb

Sciatori, snowboarder e chiunque altro si fosse avventurato su Little Cottonwood Canyon, nell’Utah, nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio, è rimasto bloccato per un po’ di tempo dopo che l’autostrada è stata chiusa per la mitigazione delle valanghe. Il Dipartimento dei trasporti dello Utah ha annunciato la chiusura poco dopo le 13:00, affermando che la State Route 210 era chiusa al traffico in salita all’imbocco del canyon, mentre la discesa era chiusa a Snowbird Entry 1. Entrambe le direzioni sono state riaperte intorno alle 16:20. Tuttavia, l’UDOT ha avvisato che ci sarebbero stati comunque dei ritardi poiché molte auto stanno viaggiando lungo il canyon, lasciando Snowbird e Alta.

L’UDOT ha affermato che il canyon chiuderà di nuovo alle 12:30 e dovrebbe rimanere chiuso fino alle 8:00 di domenica mattina per un’ulteriore mitigazione delle valanghe.

Un portavoce di Snowbird ha detto a FOX 13 News che il resort ha ricevuto 33cm di neve fresca solo sabato. A causa della nuova nevicata e delle necessarie misure di sgombero, la strada del canyon ha subito dei ritardi all’inizio della giornata.

Poco dopo aver annunciato la chiusura per mitigazione valanghe (che generalmente include l’attivazione intenzionale di frane controllate), l’UDOT ha condiviso i video di una valanga che ha finito per coprire l’autostrada. Da allora hanno lavorato per liberare la strada dalla neve.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.