Valanghe in Alto Adige, nuovo sistema di prevenzione a Predoi

A Predoi, sulla strada statale della Valle Aurina (SS621), un nuovo sistema avanzato di allerta per le valanghe garantisce maggiore sicurezza. Le masse di neve che si staccano e precipitano a valle rappresentavano un grosso pericolo per automobilisti e pedoni nella zona dell’Innerbichl Alm – Pizzo Lungo, a Predoi. Per evitare che qualcuno venga sorpreso dalle valanghe, da alcuni giorni in quel tratto della strada statale 621 della Valle Aurina è stato attivato un nuovo sistema di allerta precoce. I sensori radar rilevano tempestivamente le valanghe, un semaforo si accende automaticamente in rosso e avvisa anche con un segnale acustico.

“La sicurezza è la nostra massima priorità. Con il nuovo sistema del Servizio strade proteggiamo al meglio la popolazione di Predoi dal pericolo valanghe”, sottolinea l’assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider.

Quando viene rilevato un movimento della neve, scatta immediatamente un segnale di allarme. Gli utenti della strada devono lasciare immediatamente l’area pericolosa tra i semafori. Contemporaneamente, vengono informati il Servizio strade Val Pusteria, il Comune di Predoi e la Commissione valanghe. Le immagini delle telecamere permettono ai responsabili di valutare la situazione e di riattivare il semaforo verde quando non c’è più pericolo. In assenza di pericolo valanghe, il sistema semaforico rimane disattivato. Il Servizio strade della Provincia ha già installato impianti di sorveglianza simili in Val Senales per la protezione dalle frane e ad Anterselva per la prevenzione delle inondazioni.

“Il Servizio strade monitora e utilizza tecnologie innovative per sorvegliare meglio i punti pericolosi e avvisare tempestivamente le persone”, afferma Alfreider con soddisfazione.

